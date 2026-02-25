Биохимик Дивинская отметила, что кофе может защитить от некоторых заболеваний, но в умеренных количествах

Биохимик, доказательный нутрициолог и психолог РПП Анна Дивинская сообщила NEWS.ru , что употребление кофе связано со снижением риска развития болезни Паркинсона и сахарного диабета II типа. Однако она подчеркнула, что чрезмерное употребление этого напитка может вызвать бессонницу и учащенное сердцебиение.

Кофе — один из самых изученных напитков в мире. Многолетние исследования показали, что при разумном употреблении он приносит организму пользу.

«Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы мозга, снижая ощущение усталости и повышая концентрацию. Антиоксиданты в составе напитка снижают воспалительные маркеры», — отметила Дивинская.

При этом нутрициолог предупредила, что кофе может быть вреден при тяжелой форме гипертонии, тахиаритмии, обострении язвенной болезни и тревожных расстройствах. Во время беременности рекомендуется не превышать суточную норму кофеина в 200 мл, чтобы избежать риска замедления роста плода.

Оптимальное количество кофе для здорового взрослого человека — две-три чашки в день, то есть до 400 мл кофеина. Злоупотребление может привести к хронической бессоннице, зависимости, тахикардии и повышению давления. Кроме того, кофе усиливает выведение кальция с мочой, что требует дополнительного внимания к рациону при склонности к остеопорозу.