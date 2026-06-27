Биохимик Бергер рассказала, что жировая ткань в нормальном объеме необходима организму

Жировая ткань в нормальных количествах играет важную роль в организме, однако ее избыток может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщила биохимик Алена Бергер в пресс-центре ИА НСН .

По ее словам, жировая ткань активно взаимодействует с организмом на биохимическом уровне, посылая сигналы в мозг, печень и мышцы.

«Жир очень важен для организма в количестве нормы. Он отправляет сигналы, защищает сосуды, мозг, полезен для гормональной системы», — объяснила эксперт.

При увеличении жировой ткани и возникновении воспалительных процессов клетки теряют чувствительность к инсулину, что вызывает инсулинорезистентность и может привести к сахарному диабету.