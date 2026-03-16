Биохакер рассказал, как сделать утренний стакан воды полезнее

Первый стакан воды после пробуждения принесет организму больше пользы, если добавить в него немного натуральной морской соли. Такой совет дал биохакер и эксперт по здоровью Гэри Брека, написала газета The Mirror .

Специалист заявил, что каждое утро стоит выпивать около 300 миллилитров минерализованной воды. Для этого он посоветовал использовать соль: но не обычную поваренную, а более насыщенные микроэлементами вариации.

«Мы не говорим здесь о поваренной соли. Морская соль Баха, вероятно, лучшая соль, которую можно предложить человеческому организму, потому что в ней присутствует все 91 микроэлемент», — отметил он.

По словам Бреки, многие люди сталкиваются с дефицитом редких минералов — в частности, бора, марганца, молибдена и селена. Кельтская соль тоже может быть полезным выбором: она содержит более 80 минералов и помогает поддерживать водный баланс, уровень электролитов и нормальную работу клеток.

Обычная столовая соль, напротив, таких преимуществ не дает, поскольку в основном состоит из хлорида натрия. Его избыток традиционно связывают с повышенным риском гипертонии и другими проблемами сердечно-сосудистой системы.

При этом специалист напомнил, что потребность в минералах, как и переносимость соли, у каждого человека индивидуальна. Поэтому перед тем, как вводить такую привычку в ежедневный рацион, особенно при наличии хронических заболеваний, лучше проконсультироваться с врачом.

Ранее британский врач общей практики Роб Галлоуэй заявил, что нет необходимости откладывать утренний кофе на час после пробуждения. По его словам, напиток не мешает естественной регуляции гормона кортизола.