Врач Галлоуэй заявил, что нет необходимости откладывать утренний кофе на час после пробуждения

Британский врач общей практики Роб Галлоуэй заявил, что нет необходимости откладывать утренний кофе на час после пробуждения. По его словам, напиток не мешает естественной регуляции гормона кортизола. В интервью изданию Daily Mail врач пояснил, что часто встречающийся совет подождать с кофе из-за утреннего «скачка» кортизола основан на упрощенном понимании гормональных процессов.

«В первые 30–60 минут после пробуждения уровень кортизола действительно растет. Однако у людей, регулярно употребляющих кофе, формируется толерантность к кофеину, и напиток практически не влияет на эти изменения», — отметил он.

Галлоуэй рассказал, что первую чашку кофе можно выпить уже через 25–30 минут после подъема. Специалист подчеркнул, что универсального «идеального» времени для кофе не существует, так как многое зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину и привычек человека, написал сайт aif.ru.