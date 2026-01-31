Beverage Plant Research: зеленый чай способствует снижению риска сахарного диабета

Зеленый чай благодаря содержанию полифенолов может стать эффективным средством профилактики ряда заболеваний. Об этом сообщило АБН24 со ссылкой на Beverage Plant Research.

Употребление напитка связывают с положительным воздействием на организм человека, в частности с нормализацией артериального давления и улучшением липидного обмена. Продукт способствует снижению риска развития проблем с сердцем, сахарного диабета, ожирения и некоторых видов рака.

Однако важно помнить, что не все чайные напитки одинаково полезны. Бутилированный чай и бабл-ти часто содержат значительное количество сахара, подсластителей и консервантов, которые могут нейтрализовать все целебные свойства растения.