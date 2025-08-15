BBC Science Focus: силовые тренировки на 20% снижают риск развития остеоартрита

С возрастом суставы неизбежно изнашиваются. Колени, будучи сложными анатомическими структурами, особенно уязвимы. Ухудшение состояния стабилизирующих мышц, снижение плотности костной ткани, истончение хрящей и потеря эластичности связок — все это последствия времени и нагрузок. В журнале BBC Science Focus рассказали о факторах, негативно влияющих на здоровье коленных суставов. Среди них — лишний вес, неудобная обувь и повторяющиеся движения, сообщили «Известия» .

Исследование французских ученых показало, что паркуристы в среднем получают 1,7 травмы колена или лодыжки на каждую тысячу часов тренировок. Долгосрочные последствия таких травм могут накапливаться с годами.

Также в журнале отметили, что не все физические нагрузки одинаково влияют на здоровье коленей. Например, некоторые считают бег вредным для суставов, однако исследование 2017 года показало, что бегуны не имеют большего риска развития остеоартрита коленного сустава по сравнению с теми, кто не бегает.

Физическая активность, включая упражнения с несущими движениями, полезны для суставов. Исследование 2023 года показало, что люди, регулярно занимающиеся силовыми тренировками, на 20% реже страдают остеоартритом.