Бариатрический хирург Зорин рассказал, что ожирение перестает поддаваться контролю, когда индекс массы тела превышает 40

В России около миллиона человек страдает тяжелым ожирением, однако только единицы получают жизненно необходимую бариатрическую операцию по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом Здоровье Mail побеседовало с бариатрическим хирургом, заведующим хирургическим отделением НМИЦ ЛРЦ, членом Российского общества бариатрических хирургов Евгением Зориным.

Как отметил эксперт, если всем нуждающимся пациентам делать операции по ОМС, государственных средств не хватит. Но позитивные сдвиги есть: уже несколько лет существуют квоты на лечение сахарного диабета в сочетании с ожирением. А в 2026 году в программу государственных гарантий вошло лечение пациентов со сверхожирением (индекс массы тела более 50 кг/м²).

Количество пациентов ежегодно растет, а темпы развития бариатрической хирургии и других методов лечения за этим не успевают. Бариатрический хирург добавил, что ожирение перестает быть контролируемым с определенного момента. Эта граница — индекс массы тела 40. До этой отметки человек еще может что-то сделать самостоятельно, изменив образ жизни и питание. Но когда стрелка весов переваливает за критическую точку, наступает то, что врачи называют точкой невозврата.

По статистике, 98–99% людей с индексом массы тела выше 40 не смогут стабильно похудеть без хирургического вмешательства. Операция не является лечением ожирения, а создает условия для потери веса. Пациенту необходимо изменить пищевые привычки и образ жизни, чтобы результат был устойчивым.