Офтальмолог Миргородская: людям с диабетом стоит отказаться от контактных линз

Контактные линзы можно носить далеко не всем людям. Этот метод коррекции зрения противопоказан при воспалительных заболеваниях глаз и патологиях роговицы, рассказала врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская в беседе с «Известиями» .

«Рекомендуется воздерживаться от ношения линз во время простудных заболеваний, таких как ОРВИ и грипп, а также при обострении герпетической инфекции и острых синуситах», — отметила специалист.

Кроме того, от контактных линз стоит отказаться пациентам с сахарным диабетом, астмой, туберкулезом, психическими расстройствами и ВИЧ, предупредила Миргородская. При выборе способа коррекции зрения важно принимать во внимание индивидуальные особенности строения глаз и вероятность осложнений.