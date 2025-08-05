Авторы ОК примут участие в фестивале «Формула здоровья²»

В фудмолле «ДЕПО. Москва» 8 августа с 12:00 до 18:00 пройдет фестиваль «Формула здоровья в квадрате», организованный VK. В мероприятии примут участие практикующие врачи, нутрициологи, эксперты спорта, фитнес-индустрии и ЗОЖ, а также медиаперсоны.

Гости смогут послушать лекции и паблик-токи от известных врачей в области кардиологии, диетологии, мужского и детского здоровья. Эксперты поделятся полезными советами и практическими рекомендациями.

«Активными участниками мероприятия станут также авторы и эксперты в области здоровья на платформе ОК, фокус которой в этом году направлен на аудиторию серебряного возраста. Вход на фестиваль будет бесплатным и доступным для всех желающих», — сообщили в пресс-службе ОК.

На платформе ОК пройдет челлендж среди известных авторов по тегу #ОКзож. В нем примут участие нутрициолог Дарья Савельева, тренер Анастасия Крекова и доктор Ольга Прядухина, специалист в области мужского и женского здоровья. Они поделятся личным опытом и расскажут, как поддерживать форму и вести здоровый образ жизни.