Австралийские ученые обнаружили, что избыток висцерального жира в области живота ускоряет старение организма

Ученые обнаружили, что избыток висцерального жира в области живота ускоряет биологическое старение организма. Это касается людей среднего возраста независимо от общего веса и образа жизни. Исследование Университета Западной Австралии показало: чем больше у человека висцерального жира, тем быстрее идет его биологическое старение. Об этом написал сайт onlinelibrary.wiley.com .

В исследовании приняли участие почти 4800 человек в возрасте от 45 до 69 лет. Из них 2614 — женщины.

Особенность заключается в том, что висцеральный жир влияет на старение сам по себе. У женщин высокий уровень такого жира связан еще и с укорочением теломер — повторяющихся участков ДНК на концах хромосом. По ним судят о старении клеток, добавил properm.ru.

«Важно отметить, что эти связи оставались значимыми даже после учета общего жира, индекса массы тела, окружности талии и факторов образа жизни», — отмечают авторы исследования.

Понимание факторов, влияющих на старение, помогает ученым находить способы сохранения здоровья людей. Результаты исследования подчеркивают важность работы над уменьшением брюшного жира для более здорового и замедленного старения.