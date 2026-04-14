Антипрививочников начнут вносить в реестр в России

Минздрав России создаст единый федеральный реестр вакцинированных граждан, а также тех, кто отказался от прививок. Об этом «Коммерсанту» сообщили в ведомстве.

В базе будут хранить данные о россиянах, привитых по национальному календарю, о гражданах с поствакцинальными осложнениями, с медотводами и об отказавшихся от вакцинации. Информацию должны передавать в систему в течение одного дня после внесения в документацию медучреждения.

В Минздраве пояснили, что данные об отказавшихся используют для разработки планов информационно-разъяснительной работы и мер по повышению популярности вакцинации. В ведомстве заверили, что попадание в реестр не принесет гражданам никаких негативных последствий.

Проект постановления прошел общественное обсуждение, которое продлится до 24 апреля. Если инициативу одобрят, регистр запустят 1 сентября 2028 года.

