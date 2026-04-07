Эксперт «СберСтрахования» Базаренко напомнила, что некоторые школьные прививки необходимо обновлять во взрослом возрасте

Эксперт подчеркнула важность физической активности и сбалансированного питания. Она посоветовала больше ходить пешком, подниматься по лестнице вместо лифта, делать короткие разминки в течение дня. В питании эксперт рекомендовала сократить потребление сахара и белого хлеба, отдавать предпочтение сложным углеводам — цельнозерновым и крупам. Также стоит реже употреблять колбасы и сливочное масло, а вместо них выбирать рыбу, орехи и растительные масла.

Специалист отметила, что курение и употребление алкоголя негативно влияют на здоровье. Никотин вредит коже, сердцу, сосудам, легким и повышает риск развития рака. После отказа от курения дыхательная система начинает восстанавливаться. Алкоголь создает нагрузку на печень и сосуды, повышает риск тромбозов, инфаркта и инсульта. Поэтому важно сокращать потребление спиртного.

Некоторые школьные прививки необходимо обновлять во взрослом возрасте. Например, от дифтерии и столбняка рекомендуется прививаться каждые 10 лет, а от сезонного гриппа — каждый год. Если вы не помните дату последней ревакцинации, стоит обратиться к своему терапевту или свериться с национальным календарем профилактических прививок Минздрава России.

Современные программы добровольного медицинского страхования помогают получить квалифицированную врачебную помощь и снимают с человека организационную нагрузку. Если вы застрахованы от серьезных угроз — онкологии или проблем с сердцем, — страховая компания берет на себя сложную маршрутизацию: подбирает клинику и профильного специалиста, координирует весь процесс лечения. Программы, рассчитанные на случай длительной болезни, покрывают оплату услуг сиделки или восстановление в пансионате.