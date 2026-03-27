Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам на первом этапе диспансеризации
Определение ДНК вирусов папилломы высокого канцерогенного риска стало доступно для россиянок на первом этапе диспансеризации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Минздрава о рекомендациях по диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья.
Анализ помогает снизить риск развития раковых заболеваний. Женщинам в возрасте от 21 до 49 лет его проводят раз в пять лет, а в случае положительного теста проверка участится до одного раза в год.
Также цитологическое жидкостное исследование микропрепарата шейки матки в случае положительного теста на ВПЧ теперь начнут проводить чаще. До этого цитологию делали у женщин от 21 до 29 лет раз в три года, а у пациенток от 30 до 49 лет — раз в пять лет.
