Анализ крови в России заменит МРТ при диагностике рака

Следующим шагом в развитии диагностики онкологических заболеваний в России станет проведение жидкой биопсии. Анализ крови из вены позволит определить наличие болезни на нулевой стадии. Об этом врач-онколог и химиотерапевт Анастасия Мочалова сообщила «Известиям» .

Новая технология, по словам специалиста, способна заменить травматичную биопсию тканей различных органов. Она позволит выявлять рак на той стадии, которая еще не видна при сканировании, и обеспечит 100% шанс на излечение.

«Суть в том, что опухоль на самых ранних стадиях сбрасывает в кровоток фрагменты своей ДНК. Обычный анализ крови из вены позволит нам обнаруживать рак на „нулевой“ стадии, за годы до того, как опухоль станет видна на КТ или МРТ», — сказала Мочалова.

Ранее специалисты ВОЗ перечислили основные принципы профилактики рака. Среди них вакцинация от гепатита В и ВПЧ.