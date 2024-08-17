Американцы насмерть залечили 12-летнюю дочь диетой из смузи

В Техасе от тяжелых травм и неправильного лечения умерла 12-летняя девочка. Мать и отчим давали ей смузи вместо того, чтобы обратиться за квалифицированной медицинской помощью, сообщила газета The New York Times .

Девочка получила при невыясненных обстоятельствах настолько тяжелые травмы, что не могла ходить и говорить — лишь лежала, моргала и немного двигала руками. Близкие четыре дня пытались лечить ее диетой из смузи. Когда дочери стало совсем плохо, мать вызвала скорую помощь. Через два часа после госпитализации та умерла.

Полиция задержала 36-летнюю мать и 40-летнего отчима по подозрению в совершении тяжкого преступления. Они признали вину лишь частично. Пара не хотела, чтобы представители экстренных служб зашли к ним домой и увидели плохие бытовые условия.

«Они думали, что смогут выходить ее, чтобы она выздоровела», — сообщил на пресс-конференции шериф Дэвид Совард.

В Санкт-Петербурге умер ВИЧ-инфицированный ребенок, которого лечили молитвами. Родители отказывались признавать диагноз и получать медикаменты.