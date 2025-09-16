Американские ученые выяснили, что регулярное употребление фастфуда повышает уровень хронического воспаления

Ученые из Медицинского колледжа имени Чарльза Э. Шмидта при Университете Флориды выяснили, что у любителей ультрапереработанных продуктов — снеков, газировки, полуфабрикатов — более высокий уровень хронического воспаления. Хроническое воспаление — основная причина развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Исследователи проанализировали данные о здоровье, питании и образе жизни 9 254 взрослых и обнаружили, что высокий уровень высокочувствительного С-реактивного белка (hs-CRP), ключевого показателя воспаления, связан с потреблением ультрапереработанных продуктов. Риск воспаления был на 11% выше у людей, которые потребляли 60–79% калорий из таких продуктов, и на 14% выше у тех, кто потреблял 40–59% калорий из них.

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева посоветовала сократить потребление ультрапереработанных продуктов, ежедневно употреблять не менее 500 граммов овощей и фруктов в день. Кроме того, важно снизить количество сахара и соли в рационе, а также соблюдать режим питания с тремя основными приемами пищи и двумя перекусами.

Доктор также рекомендовала отдавать предпочтение правильным перекусам, таким как орехи, яблоко, натуральный йогурт или горький шоколад.