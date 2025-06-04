Американка заразилась смертельной болезнью при промывании носа

В Техасе умерла женщина, которая подхватила от водопроводной воды пожирающую мозг амебу Неглерия Фоулера. Опасное одноклеточное проникло в ее организм через нос, сообщил Daily Mail .

Американка промыла носовые пазухи водопроводной водой из системы водоснабжения автофургона в кемпинге и подхватила амебный менингит. Спустя некоторое время она умерла в возрасте 71 года.

Департамент здравоохранения заявил, что водопроводная вода в Техасе безопасна и риски подсадить амебу минимальны, так как она проникает только через нос. Инфицирование Неглерией Фоулера происходит крайне редко, в США регистрируются всего несколько случаев в год. Однако она очень опасна — 97% пациентов умирают.

Опасное одноклеточное вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который чреват сильным отеком, гниением головного и спинного мозга. Сначала болезнь проявляется в виде головной боли, рвоты и тошноты, по мере прогрессирования возникают когнитивные сложности.

Кроме США случаи инфицирования Неглерией Фоулера фиксировались в Южной Корее, сообщил Ura.ru. В России амебный менингит не встречался.