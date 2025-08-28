Американец случайно подсадил паразитов себе в мозг

В США 52-летний мужчина обратился к врачу с мигренью и болью в затылке. Обследование показало, что его мозг покрылся кистоподобными образованиями, заполненными личинками ленточных червей. Паразиты Taenia solium вызвали цистицеркоз, больной провел несколько недель в реанимации.

Он признался, что каждое утро ел недожаренный бекон. Мужчине не нравилась хрустящая корочка, поэтому он не нагревал его до рекомендованных 62 градусов.

В России личинки ленточных червей заселили сердце мужчины. Врачи диагностировали у него эхинококкоз с летальным исходом в 30% случаев. Источником заражения могли стать вода, почва или мясо.