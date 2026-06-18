Аллерголог Москаева рекомендовала подбирать салонный фильтр с учетом особенностей автомобиля и здоровья

Врач-аллерголог Елена Москаева сообщила «Известиям» , что забитый салонный фильтр в автомобиле не только хуже очищает воздух, но и снижает эффективность вентиляции. Вместе со специалистами LECAR она напомнила, что менять фильтр обычно следует не реже одного раза в год или по регламенту конкретной модели.

Однако в некоторых случаях его нужно проверять чаще. Например, если приходится ездить по пробкам, пыльным дорогам, рядом со стройками, в сезон цветения или с пассажирами, чувствительными к пыли и пыльце. Обычные пылевые фильтры задерживают крупную пыль и часть пыльцы. Угольные дополнительно помогают бороться с частью запахов и газовых примесей.

Сейчас популярной темой среди автовладельцев стали HEPA-фильтры. При выборе такого фильтра важно обращать внимание на совместимость с конкретной моделью автомобиля и реальные характеристики изделия. Слишком плотный или некачественный материал фильтра может ухудшить поток воздуха.

Москаева отметила, что для пациентов с поллинозом салонный фильтр желательно менять перед началом сезона цветения.