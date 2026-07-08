Аллерголог Демина предупредила, что кондиционер может стать причиной появления симптомов аллергии летом

Летом кондиционер может стать причиной появления симптомов аллергии, таких как насморк, кашель и раздражение глаз. Об этом в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» предупредила главный аллерголог Новосибирской области Дарья Демина.

По словам специалиста, если кондиционер долго не обслуживали, внутри системы охлаждения могут скапливаться плесень и бактерии. После включения они попадают в воздух и могут вызвать обострение аллергических реакций. Люди с хроническими заболеваниями могут столкнуться с приступами бронхиальной астмы.

Кроме того, кондиционер сушит воздух, что приводит к пересыханию слизистых оболочек носа и горла. Это повышает чувствительность организма к пыли и другим раздражителям.

Дарья Демина напомнила, что кондиционеры не очищают воздух полностью, а только циркулируют его по помещению. Если фильтры не меняли давно, они сами могут стать источником загрязнения. Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалисты рекомендуют регулярно обслуживать устройства и своевременно менять фильтры.