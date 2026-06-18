Аллерголог Чернышова предупредила, что чаще всего тяжелые реакции возникают на укусы жалящих насекомых

Аллергия на укусы насекомых может представлять серьезную опасность для здоровья. Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова рассказала «ТСН24» , как отличить нормальную реакцию организма от аллергической и как действовать в случае укуса.

Инсектная аллергия — это патологическая реакция иммунной системы на белки, содержащиеся в яде или слюне насекомых. Аллергические реакции делятся на местные и системные. Местные реакции обычно проявляются в виде покраснения, зуда, уплотнения, отека или припухлости в месте укуса. Системные реакции могут быть средней тяжести и тяжелыми.

Чаще всего тяжелые реакции возникают на укусы жалящих насекомых: пчел, шмелей, шершней, красных муравьев. Для развития аллергической реакции достаточно минимального количества аллергена — даже один укус пчелы может вызвать тяжелую реакцию.

Чернышова также рассказала о профилактике аллергии. Важно использовать москитные сетки дома, применять репелленты, носить закрытую одежду светлых оттенков, избегать цветочных ароматов духов и сладкой пищи на улице, а также мест скопления насекомых.

Если укус все-таки произошел, нужно действовать быстро: сначала увести пострадавшего в безопасное место, промыть место укуса водой с мылом и продезинфицировать, приложить холод на 15–20 минут для уменьшения отека, принять антигистаминный препарат. При появлении признаков системной реакции необходимо немедленно вызвать скорую помощь.