Аллерголог Болибок отметил, что вероятность возникновения грозовой астмы в России крайне мала

Аллерголог Владимир Болибок рассказал «Звезде» , что вероятность возникновения грозовой астмы в России крайне мала из-за климатических условий. Он прокомментировал влияние летних дождей и гроз на людей с аллергией на пыльцу.

По словам специалиста, грозовая астма чаще встречается в странах с тропическим климатом при высокой температуре (около 40 градусов) и влажности (почти 100%). В таких условиях пыльца растений набухает и распадается на мельчайшие частицы, которые могут проникать глубоко в легкие.

«Обычная частичка пыльцы имеет минимальный диаметр порядка 10–15 микрон, а здесь частицы будут меньше одного микрона», — отметил Болибок.

Если человек страдает аллергией на данный вид пыльцы, у него могут появиться симптомы астмы. Это очень тяжелый приступ, поскольку поражаются мелкие бронхи.

Вместе с тем врач подчеркнул, что продолжительные дожди в российских регионах обычно облегчают состояние людей с поллинозом. Капли дождя вымывают пыльцу из воздуха, и он очищается не только от пыльцы, но и от других загрязнений.

«Поллинозникам прогуляться по улице, подышать свежим воздухом как раз рекомендуется именно после дождя, когда вымыта вся пыльца из воздуха», — заявил Болибок.