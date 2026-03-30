Аллергикам назвали продукт, который нельзя есть во время цветения ольхи и березы

«Осторожно, новости»: аллергикам посоветовали не есть орехи и избегать прогулок

Людям с аллергией на пыльцу советуют избегать орехов и косметики. Об этом «Осторожно, новости» рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев.

В этом году из-за резкого потепления деревья зацвели раньше обычного.

В центральных регионах России пик весенней аллергии ожидается в мае.

«У некоторых аллергиков могут возникнуть осложнения, в том числе жизнеугрожающие. Отсутствие лечения может привести к развитию хронических заболеваний, а расчесы на коже осложняться возникновением инфекции с мокнутием», — отметили авторы публикации.

Эксперт порекомендовал носить маску и очки на улице, а также избегать долгих прогулок. Кроме того, людям с аллергией лучше не есть орехи.

Ранее врач-аллерголог Олег Кривцун предупредил, что у людей с аллергией на пыльцу деревьев может возникать перекрестная аллергическая реакция на определенные продукты.