Врач Кривцун заявил, что аллергия на пыльцу может спровоцировать реакцию на яблоко, миндаль и вишню

Врач-аллерголог медицинской компании «СберЗдоровье» Олег Кривцун предупредил РИА «Новости» , что у людей с аллергией на пыльцу деревьев может возникать перекрестная аллергическая реакция на определенные продукты питания, например, яблоки, вишню, миндаль и абрикосы.

«Если у человека есть аллергия, допустим, на пыльцу березы, ольхи или лещины, то схожие белки, содержащиеся, например, в яблоке, вишне, миндале и абрикосах, способны дать перекрестную реакцию», — привел слова доктора сайт URA.RU.

Аллерголог подчеркнул, что при наличии перекрестного аллергического синдрома важно проконсультироваться с врачом для подбора индивидуальной диеты. Также специалист пояснил, что некоторые продукты питания могут провоцировать перекрестную аллергическую реакцию из-за схожести белков, содержащихся в них, с белками пыльцы деревьев. Это может выражаться в появлении таких симптомов, как зуд в ротовой полости, отек губ или языка.

Вместе с тем врач отметил, что обработка некоторых продуктов может привести к разрушению белковых структур, вызывающих аллергическую реакцию. Например, яблоко, очищенное от кожуры или запеченное в духовке, может стать безопасным для людей с аллергией на пыльцу березы.