Алкоголизм наступит раньше, чем от водки. Врач предупредил об опасности пива
Врач Умнов: употребление пива намного быстрее приведет к алкоголизму, чем водки
Употребление любого алкоголя может навредить здоровью, но пиво чаще ведет к алкоголизму. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По его словам, алкоэнергетики и алкогольные коктейли опасны из-за примесей и сахара в своем составе. Их употребление ускоряет процессы деградации головного мозга, повышает риск развития панкреатита и цирроза печени.
У водки простой состав, но ее легко подделать. Если человек употребит некачественную продукцию, то получит тяжелое отравление.
«Особенно опасны десертные вина, так как их сладкий вкус заманчив и заставляет человек выпить больше, чем он планировал. Кроме того, брожение сахара может привести к повышению градуса», — сказал врач.
Вино способно вызвать наиболее сильное похмелье. Умнов отметил, что пиво также наносит существенный вред здоровью. Это и нарушение гормонального фона в организме, и повышение рисков развития ожирения, подагры и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, пиво вызывает алкоголизм быстрее, чем все остальные спиртные напитки.
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