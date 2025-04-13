Алкоголизм наступит раньше, чем от водки. Врач предупредил об опасности пива

Употребление любого алкоголя может навредить здоровью, но пиво чаще ведет к алкоголизму. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, алкоэнергетики и алкогольные коктейли опасны из-за примесей и сахара в своем составе. Их употребление ускоряет процессы деградации головного мозга, повышает риск развития панкреатита и цирроза печени.

У водки простой состав, но ее легко подделать. Если человек употребит некачественную продукцию, то получит тяжелое отравление.

«Особенно опасны десертные вина, так как их сладкий вкус заманчив и заставляет человек выпить больше, чем он планировал. Кроме того, брожение сахара может привести к повышению градуса», — сказал врач.

Вино способно вызвать наиболее сильное похмелье. Умнов отметил, что пиво также наносит существенный вред здоровью. Это и нарушение гормонального фона в организме, и повышение рисков развития ожирения, подагры и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, пиво вызывает алкоголизм быстрее, чем все остальные спиртные напитки.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская составила портрет среднестатистического алкоголика в России.