В России составили портрет среднестатистического алкоголика

Экономист Лебединская: в России типичный алкоголик живет в селе и не работает

Среднестатистический житель России, который употребляет алкоголь каждый день, живет в крупном селе и зачастую нигде не работает. Такой портрет РИА «Новости» описала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Эксперт сделала такие выводы после анализа исследования Росстата условий жизни россиян. При составлении портрета среднестатистического алкоголика она брала в расчет место проживания, пол, возраст, занятость и рабочие условия.

Лебединская отметила, что злоупотребляющим алкоголем можно назвать человека, выпивающего почти каждый день. Наибольшая доля таких людей проживает в селах численностью от одной до пяти тысяч человек.

По данным Росстата, мужчины чаще женщин пьют алкоголь ежедневно. Их средний возраст — от 55 до 59 лет. Зависимые люди предпочитают употреблять водку и коньяк, среди спиртных напитков они реже выбирают пиво или вино.

Нарколог Руслан Исаев ранее предупредил, что ежедневное употребление даже одной банки пива указывает на первую стадию алкоголизма.