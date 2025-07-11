Актер Самойленко признался, что сожалеет об участии в съемках «Папиных дочек»

Российский актер Александр Самойленко посетил фестиваль «В кругу семьи». В интервью сайту «Страсти» артист рассказал о своем участии в продолжении сериала «Папины дочки», о работе с режиссерами и о своих сыновьях.

На вопрос о съемках в «Папиных дочках» Александр Самойленко ответил: «Я снялся в одном эпизоде буквально, потому что уговорили. Не более того. Я понял, что совершил очередную ошибку. Не надо было соглашаться. Вступать в одну и ту же воду бессмысленно. Я посмотрел первую серию, мне она не понравилась».

Среди режиссеров, с которыми актеру было комфортно работать, он назвал Клима Шипенко и Давида Ткебучаву.

«Я очень люблю Клима Шипенко. Все работы с ним для меня очень важны. Я люблю режиссера, моего партнера Давида Ткебучаву. Считаю, он замечательный режиссер», — отметил Самойленко. Также он выразил желание поработать с Сергеем Урсуляком.

Говоря о своих детях, Александр отметил, что один из его сыновей занимается актерством и снимается с ним в одном сериале.