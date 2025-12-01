Академик Покровский заявил, что каждый сотый россиянин заражен ВИЧ

Число зараженных вирусом иммунодефицита человека россиян в 2025 году достигло 1% всего взрослого населения страны. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он подчеркнул, что основной способ передачи вируса — половой контакт, на который приходится 75% новых случаев.

«Риски заражения очень большие. У нас в стране, если брать только взрослых людей, от 15 до 50 лет, — это больше 1%, то есть каждый сотый заражен вирусом. А если брать определенные возрастные группы, самые пораженные у нас — мужчины 40–45 лет — это 4%, то есть один из 25 инфицирован вирусом. А женщины того же возраста — там до 3%», — заявил Покровский.

Представитель Роспотребнадзора добавил, что общее число людей с ВИЧ в России сегодня составляет порядка 1,25 миллиона человек.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус отметил, что общее число зараженных вирусом иммунодефицита человека россиян не превышает миллиона, из которых большая часть знает о своем положительном статусе.

«Все научные данные, все исследования, которые делаются на протяжении ряда лет, показывают, что в нашей стране больше 90% больных знают свой статус», — заявил он.

По его словам, разница в показателях объясняется разными системам подсчета. Мазус добавил, что Роспотребнадзор не имеет персонифицированной базы данных пациентов.

Ранняя диагностика и лечение ВИЧ-инфекции позволило снизить число новых случаев заражения в Московской области на 10,6% за последние три года. Об этом заявил главный врач областного Центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэль Яппаров. Он подчеркнул, что антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру и даже планировать рождение здоровых детей.