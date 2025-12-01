Заболеваемость ВИЧ снизилась в Подмосковье почти на 11% за 3 года

В Подмосковье выстроена четкая система диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Этим занимается Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. При положительном диагнозе пациент сразу получает необходимую терапию. Это позволило снизить число случаев на 10,6% за три года.

Пройти обследование жители могут бесплатно и анонимно в кабинете тестирования на ВИЧ в поликлинике, также в СПИД-Центре и на выездных акциях.

«Наша основная задача — не только сохранение продолжительности жизни пациентов с положительным ВИЧ-статусом, но и повышение качества их жизни. Современная антиретровирусная терапия позволяет пациентам вести привычную жизнь, строить карьеру и планировать рождение здоровых детей», — сказал главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Рафаэль Яппаров.

