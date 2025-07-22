Академик Мокрышева посоветовала людям с диабетом съедать углеводный перекус перед физнагрузкой

Лето — время повышенного риска для людей с диабетом из-за жары и влажности. Академик, директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева в беседе с KP.RU поделилась рекомендациями для безопасного летнего отдыха.

Как отметила эксперт, жара ускоряет всасывание инсулина, что повышает риск гипогликемии. Обезвоживание и стрессовый выброс гормонов могут вызвать гипергликемию. Поэтому важно следить за уровнем сахара в крови, особенно при смене активности и питьевого режима.

Мокрышева посоветовала чаще измерять уровень сахара, следить за самочувствием и избегать активности в пик жары. Перед физической нагрузкой рекомендуется съесть углеводный перекус.

Для предотвращения обезвоживания следует пить воду, несладкий чай или минералку без газа. Важно избегать соков и сладких напитков. При высоком гликемическом индексе фруктов и ягод стоит быть внимательнее. Добавляйте к фруктам творог или орехи, чтобы замедлить рост сахара.

Для защиты стоп рекомендуется ежедневно их осматривать, носить закрытую обувь из дышащих материалов и использовать крем с мочевиной, подчеркнула специалист.