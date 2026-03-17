Академик Голухова отметила, что полный отказ от курения и контроль массы тела помогут сохранит здоровье сердца и сосудов

Форум «Здоровое общество», проходящий в Москве под патронажем Росконгресса, поднял важнейшую тему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Академик, директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Елена Голухова представила доклад, подчеркивающий важность восьми ключевых факторов, обеспечивающих здоровое сердце и сосуды, сообщил сайт KP.RU .

Среди них правильное питание, здоровый сон, физическая активность, регулярный контроль уровня глюкозы, индекса массы тела, липидов и артериального давления, а также полный отказ от курения. По словам эксперта, соблюдение этих простых рекомендаций позволяет значительно снизить вероятность преждевременной смерти не только от болезней сердца, но и онкологических заболеваний.

Однако статистика показывает низкую приверженность населения медицинским предписаниям: лишь малая доля пациентов действительно соблюдает врачебные рекомендации после операций и госпитализаций. Например, правильно выполняют кардио-реабилитационные программы лишь около 9% обследованных в рамках международного проекта, проведенного в 14 странах мира. Среди россиян ситуация еще хуже.

Эксперты подчеркивают необходимость изменения ментальности пациентов и повышения осведомленности населения о важности соблюдения назначенных врачом мер профилактики. Именно благодаря этому удастся переломить тенденцию роста числа сердечно-сосудистых патологий и сохранить здоровье будущих поколений.