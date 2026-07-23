Агроном Косов предупредил о рисках чрезмерного употребления малины

По словам эксперта, малина является сильным аллергеном, и реакция на ее употребление может быть серьезной — вплоть до отека Квинке и крапивницы. Кроме того, большое количество клетчатки и мелких косточек в ягоде раздражает слизистую желудка, а органические кислоты влияют на пуриновый обмен, написал KP.RU.

Агроном также отметил, что чем слаще сорт малины, тем выше риск для людей с диабетом. Малина влияет и на свертываемость крови, поэтому ее не рекомендуется переедать перед операциями и родами.

Безопасная суточная норма малины для взрослого человека — 30–40 граммов, подчеркнул эксперт.

При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки. Ягоды могут составлять часть этого объема — ориентиром можно считать одну-две порции в день.