Житель Челябинской области пришел на выборы в костюме лабубу

Костюм лабубу выбрал для похода на избирательный участок житель Чесменского района Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Там отметили, что для получения бюллетеня избиратель поднял маску на несколько секунд, чтобы комиссия сверила данные с его паспортом.

Нарушений процедуры голосования комиссия не увидела и предоставила избирателю возможность проголосовать.

Жители Челябинской области в воскресенье, 14 сентября, голосуют за кандидатов в Законодательное собрание региона. По данным на 12:00, явка с учетом дистанционного электронного голосования составила 31,7%.

В минувшую субботу, 13 сентября, избирательница в костюме Бабы-яги проголосовала на участке в деревне Соболево Старорусского округа Новгородской области. В этом регионе жители выбирают губернатора.