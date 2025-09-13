Баба Яга проголосовала на выборах новгородского губернатора
Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на выборы в Новгородской области
Избирательница пришла на досрочные выборы губернатора Новгородской области в деревне в Старорусском округе в необычном виде. Женщина нарядилась в костюм Бабы Яги, сообщило во «ВКонтакте» территориальное общественное самоуправление (ТОС) деревни.
Местная жительница в костюме Бабы Яги проголосовала на избирательном участке в деревне Соболево, который располагается в беседке на улице.
«Сегодня в нашем ТОС „Соболево“ свою активную гражданскую позицию в ЕДГ проявили не только все жители, сделав свой выбор, но и наша Баба Яга!» — отметили в публикации.
После голосования остальные избиратели сделали с Бабой Ягой фотографии на память.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит с 12 по 14 сентября. Также в регионе доступно дистанционное электронное голосование.
Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что около 10 миллионов россиян проголосовали на выборах разного уровня.