Баба Яга проголосовала на выборах новгородского губернатора

Избирательница в костюме Бабы Яги пришла на выборы в Новгородской области

Избирательница пришла на досрочные выборы губернатора Новгородской области в деревне в Старорусском округе в необычном виде. Женщина нарядилась в костюм Бабы Яги, сообщило во «ВКонтакте» территориальное общественное самоуправление (ТОС) деревни.

Местная жительница в костюме Бабы Яги проголосовала на избирательном участке в деревне Соболево, который располагается в беседке на улице.

«Сегодня в нашем ТОС „Соболево“ свою активную гражданскую позицию в ЕДГ проявили не только все жители, сделав свой выбор, но и наша Баба Яга!» — отметили в публикации.

После голосования остальные избиратели сделали с Бабой Ягой фотографии на память.

Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит с 12 по 14 сентября. Также в регионе доступно дистанционное электронное голосование.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что около 10 миллионов россиян проголосовали на выборах разного уровня.