Выборы начались в 49 российских регионах

В 49 регионах, где приняли решение о трехдневном голосовании, открылись избирательные участки. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, ее слова привели «Известия» .

«В 49 из 83 [регионов], в которых у нас проходят выборы в единый день голосования. И только шесть регионов минует сия чаша на этот раз», — уточнила она.

При этом Памфилова отметила, что представители регионов, где выборы не проходят, при необходимости помогают коллегам из других субъектов.

Ранее стало известно, что за первые два часа голосования в Москве более полумиллиона жителей отдали голоса онлайн.

В России начался единый день голосования, который продлится до вечера 8 сентября. В 21 регионе выберут губернаторов, в 13 — депутатов местных парламентов, еще в нескольких — депутатов в Госдуму на места, оказавшиеся вакантными. Дистанционное электронное голосование организовали в 25 регионах.