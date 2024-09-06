Более полумиллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Москве за два часа

Более 200 тысяч человек проголосовали в электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы за первые полчаса. За два часа свои голоса отдали 500 тысяч избирателей, сообщили в Общественном штабе.

«Жители столицы выбирают депутатов в Московскую городскую думу, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино», — напомнили в пресс-службе.

В столице избиратели могут голосовать как онлайн, так и на участках. Выборы будут проходить три дня с 6 сентября, основным днем станет 8 сентября. Более 1,6 тысячи избирательных участков открыли в Подмосковье с 08:00. Электронное голосование будет работать непрерывно до 20:00 8 сентября.

Выборы депутатов в Москве проходят в обычном режиме. Руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев отметил, что на каждом участке круглосуточно идет видеонаблюдение.