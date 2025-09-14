МВД пресекло попытку сорвать выборы в России
МВД: оппозиция призывала создавать искусственные очереди около урн на выборах
Оппозиция из-за рубежа предприняла попытку сорвать ход выборов в России, однако эти действия были успешно пресечены. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдрахманов, его слова привело РИА «Новости».
Он отметил, что представители оппозиции, находясь за границей, призывали своих сторонников приходить в одно и то же время на избирательные участки, чтобы на входе и около урн для голосования создать очереди.
Все эти действия нужно было снять на видео и опубликовать в интернете, обвинив власти в неспособности организовать выборы.
«Благодаря профилактической работе все призывы остались без реализации», — сказал Габдрахманов.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объявила о завершении дистанционного электронного голосования. Явка на ДЭГ составила более 90%.