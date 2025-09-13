Центризбирком назвал промежуточное число проголосовавших на ДЭГ

Около 10 миллионов граждан по всей стране проголосовали на выборах разного уровня. Немалая часть из них прошла процедуру дистанционно, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«На федеральной платформе уже проголосовало более миллиона 330 тысяч человек, что составляет 78% от тех, кто подал заявление», — сказала она на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.

Электронная система применяется в 24 субъектах из 81. Заявки на участие в ДЭГ в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей.

Ранее стало известно, что в первый день голосования Центризбирком зафиксировал более 100 атак на инфраструктуру платформы.