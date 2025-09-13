Более 100 атак на инфраструктуру ДЭГ зафиксировали в первый день голосования
Центризбирком зафиксировал попытки атаковать инфраструктуру ДЭГ. Об этом рассказала на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова, ее процитировало РИА «Новости».
«Порядка 100 атак было зафиксировано на инфраструктуру дистанционного электронного голосования», — заявила Памфилова.
В единый день голосования, с 12 по 14 сентября, в 20 регионах России проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом кандидатов.
В 11 субъектах Российской Федерации голосуют за депутатов региональных парламентов, в 25 городах — за депутатов представительных органов. Всего в ЕДГ-2025 проходит около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.
В Госдуме призвали быть бдительными при разговорах по телефону в дни выборов. Антироссийские силы могут попытаться устроить провокации на избирательных участках.