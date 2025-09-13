Более 100 атак на инфраструктуру ДЭГ зафиксировали в первый день голосования

Центризбирком зафиксировал попытки атаковать инфраструктуру ДЭГ. Об этом рассказала на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова, ее процитировало РИА «Новости» .

«Порядка 100 атак было зафиксировано на инфраструктуру дистанционного электронного голосования», — заявила Памфилова.

В единый день голосования, с 12 по 14 сентября, в 20 регионах России проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом кандидатов.

В 11 субъектах Российской Федерации голосуют за депутатов региональных парламентов, в 25 городах — за депутатов представительных органов. Всего в ЕДГ-2025 проходит около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.

В Госдуме призвали быть бдительными при разговорах по телефону в дни выборов. Антироссийские силы могут попытаться устроить провокации на избирательных участках.