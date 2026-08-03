Стартовала регистрация на ДЭГ в Подмосковье

Начался прием заявок на дистанционное электронное голосование в Московской области. Подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Регистрация на ДЭГ стартовала 3 августа. Участники смогут получить бюллетень и отдать голос в удобное время и в любом месте с 18 по 20 сентября. Процесс сделали интуитивно понятным и легким.

«Это безопасно, как и другие способы голосования. Ваш голос будет защищен и надежно сохранен», — отметили в пресс-службе.

Чтобы зарегистрироваться, после подачи заявления на Госуслугах нужно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября зайти на специальный портал vybory.gov.ru и авторизоваться там.

Для голосования участнику следует ознакомиться с техническими условиями ДЭГ и ввести код из смс-сообщения, который придет на номер мобильного телефона.

Ранее члены ЦИК сформировали избирком дистанционного электронного голосования. Его председателем назначили Олега Артамонова.