Избирком дистанционного электронного голосования сформировали в России
В России сформировали избирком дистанционного электронного голосования. Решение об этом приняли члены ЦИК на заседании.
«Члены Центральной избирательной комиссии России приняли постановление о формировании территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Председателем территориального избиркома ДЭГ назначили Олега Артамонова», — говорится в сообщении.
Электронное голосование пройдет в 32 регионах России. Проголосовать на выборах дистанционно смогут более 48 миллионов избирателей.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о голосовании на выборах военных в зоне СВО. Участки организуют на территории воинских частей, а комиссии сформируют преимущественно из военнослужащих.