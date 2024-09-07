Секретарь Мособлизбиркома Фурс рассказал о голосовании избирателей-инвалидов
Мособлизбирком: избирательные участки оборудовали устройствами для инвалидов
Секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс выступил в Центре общественного наблюдения региона. Он объяснил, как организованы выборы для людей с ограниченными возможностями, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
В Подмосковье 89% избирательных участков располагаются на первых этажах, 11% — на вторых. Такие участки оснастили пандусами и другими приспособлениями для глухих, слепых, слепоглухих, в также людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
«Волонтеры оказывают помощь избирателям с инвалидностью по пути следования к избирательному участку и по дороге домой», — отметил Фурс.
Людей также встречают и сопровождают внутри участка, на пандусах и лестнице, оказывают помощь в преодолении порогов и открытие дверей при входе. Все участки обеспечили лупами и дополнительным освещением. По запросу можно получить услуги сурдопереводчиков.
По состоянию на 15:00, явка на выборах в Подмосковье составила 14,68%. Активнее всего голосуют жители в дистанционном формате.