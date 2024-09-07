Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 в субботу достигла 14,68%

Мособлизбирком озвучил данные по явке на выборах в Подмосковье к 15:00 субботы. Всего явка достигла 14,68%, активнее всего жители голосуют в дистанционном формате — таким способом свое волеизъявление сделали уже 76,18% зарегистрированных избирателей.

К 15:00 явка на территории региона составила 9,13% на избирательных участках и 76,18% на ДЭГ. Выборы будут продолжаться до вечера воскресенья.

Голосование на муниципальных выборах стартовал в пятницу, 6 сентября, в 28 округах Подмосковья. В 08:00 день назад в регионе приступили к работе 1608 избирательных участков.

В течение всех трех дней легитимность избирательного процесса проконтролируют депутаты Мособлдумы, общественные наблюдатели и члены политических партий.

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