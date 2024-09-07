Избирательные участки открылись во всех округах Подмосковья

Избирательные участки в Московской области начали работать в 8:00. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Всего в 28 округах открылись 1 608 избирательных участков. Выборы депутатов Советов депутатов городских округов проводятся с 6 сентября. В первый день явка составила 11,19%. Участки в регионе будут работать до вечера воскресенья.

По данным Мособлизбиркома, явка на выборах в дистанционном формате в Подмосковье к 15:00 составила уже 56,44%.

Отдать свой голос на выборах можно дистанционно. Президент Владимир Путин проголосовал в Мосгордуму онлайн. Он отметил, что выборы всегда имеют большое значение для политической стабильности государства.

По итогам единого дня голосования 8 сентября в стране сформируют органы власти. Избиратели отдают свои голоса в ряде регионов. Дистанционное голосование доступно в 26 субъектах.