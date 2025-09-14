Явка на дистанционное электронное голосование в России составила 90%

Явка на дистанционное электронное голосование составила 90% в ходе проходящих выборов в России. В формате ДЭГ в них приняли участие более 1,5 миллиона россиян, сообщили в пресс-службе Минцифры.

«На 18:00 по московскому времени 14 сентября на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 миллиона человек. Общая явка составляет 90%», — уточнили в ведомстве.

В Минцифры добавили, что в воскресенье в регионах проходит последний день выборов. Голосование уже завершилось в Магаданской, Томской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае. В 18 регионах оно будет идти до 20:00 по местному времени.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах различного уровня свои голоса отдали более 16 миллионов россиян. За время голосования хакеры совершили более 290 тысяч кибератак на сайт ЦИК и и свыше 300 — на ДЭГ.