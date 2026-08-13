Мошенники придумали схему с электронным голосованием в мессенджерах

Россияне получили мошеннические сообщения с предложением принять участие в выборах несуществующим способом — через мессенджеры. С таким заявлением на заседании Центральной избирательной комиссии выступила руководитель ведомства Элла Памфилова .

Она подчеркнула, что мошенники организовали рассылку не только в 33 регионах, где в этом году проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но и в субъектах, где такой способ выборов не предусмотрен.

«Никакого голосования через мессенджеры не существует. Ни в Telegram, ни в „Максе“ никакого голосования нет. Мессенджер не является системой дистанционного электронного голосования. Никакие бюллетени через переписку в мессенджерах за избирателями не закрепляются», — заявила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что мошенники для обмана россиян используют мессенджеры, где массово рассылают сообщения, а также проникают в домовые чаты и агитируют всех использовать несуществующий способ голосования.

Об активизации нацеленных на родителей школьников мошенников перед началом учебного года предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Россияне столкнулись с массовой рассылкой от лица учебных заведений или муниципальных служб с просьбой оплатить питание детей, льготы или получить специальную выплату. Все сообщения содержат фишинговые ссылки.