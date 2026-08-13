Россиян предупредили о мошеннических схемах перед 1 сентября

Депутат Немкин: перед 1 сентября мошенники атакуют учеников и их родителей

Накануне начала нового учебного года мошенники используют тревожность и дефицит времени у родителей учеников. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники рассылают сообщения от имени школ, родительского комитета или государственных служб с призывами оплатить питание, подтвердить льготы или якобы получить выплату к Дню знаний.

«Дальше человека могут перевести на поддельную страницу оплаты или выманить данные карты и код из СМС», — сказал Немкин.

Отдельной ловушкой становятся фальшивые магазины и объявления, в которых предлагаются якобы последние комплекты школьной формы, техники или учебников по низкой цене.

«Перед учебным годом мошенники могут атаковать не только родителей, но и детей. Под видом школьных чатов, конкурсов, бесплатных подписок <…> подростка могут попытаться вывести на фишинговый сайт», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что аферисты изучают страхи потенциальной жертвы через соцсети. Злоумышленники специально подбирают уязвимые места человека.