Главой Ингушетии переизбрали Калиматова

Большинство депутатов народного собрания Ингушетии проголосовали за кандидатуру Махмуда-Али Калиматова на пост главы республики. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.

Главу республики депутаты выбрали с помощью тайного голосования. В зале Славы региональной администрации началась церемония инаугурации.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, а также гости из регионов.

Ранее голосование прошло в областной думе Ханты-Мансийского автономного округа. Депутаты отдали свои голоса за кандидатуру Руслана Кухарука, его избрали главой региона на пятилетний срок. Перед этим он более пяти лет занимал должность главы Тюмени.

Кухарук выразил благодарность депутатам за доверие и напомнил им о необходимости решить серьезные задачи, поставленные перед ХМАО. По его словам, преодолеть вызовы получиться лишь при командной работе.