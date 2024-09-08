Главой ХМАО избрали Кухарука

Главой Ханты-Мансийского автономного округа назначат Руслана Кухарука, его кандидатуру поддержали большинство депутатов окружной думы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Кухарука избрали главой ХМАО на пятилетний срок. Новый губернатор поблагодарил депутатов за поддержку и доверие. По его словам, перед руководством региона стоят масштабные и серьезные задачи.

«Уверен, их решение, преодоление вызовов и движение региона вперед возможно только работая в одной команде, работая для людей», — подчеркнул новый глава региона.

Кухарук до 2011 года работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области, после чего возглавил департамент земельных отношений и градостроительства администрации города. В 2016 году он стал замглавы тюменской администрации, а в 2018 году получил должность врио главы городской администрации. С 2018 до 2024 года Кухарук занимал пост главы Тюмени.

Ранее кадровые перестановки прошли в Минкультуры. Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина заместителем министра культуры. Должность замминистров заняли Ирина Шварцман и Ольга Колударова.