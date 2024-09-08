Более 21 тысячи избирателей в республике Алтай проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, ее слова привело РИА «Новости».
«На дистанционном электронном голосовании большое количество граждан, более 21 тысячи избирателей, проголосовали в Республике Алтай, то есть для республики это существенный результат», — отметила Памфилова.
Значительная часть регионов России перешла на ДЭГ, заявил вице-президент Ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. Там голосуют примерно столько же людей, сколько и на участках.
Более 10% избирателей в республике Алтай проголосовали дистанционно
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